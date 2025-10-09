Arca Çorum FK’da dört günlük iznin ardından dün akşam saatlerinde tesislerde toplanan kırmızı siyahlı takım Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı.

Ligin dokuzuncu hafta maçında cuma akşamı evinde Manisa FK’yı 3-1 yenerek dört haftalık galibiyet hasretine son veren kırmızı siyahlı takıma bu maçın ardından Teknik Direktör Çağdaş Çavuş tarafından dört gün izin verilmişti.

Dün saat 16’da tesislerde toplanan kırmızı siyahlı takım saat 18’de tesis sahasında antrenmana çıktı.

Teknik Direktör Çağdaş Çavuş dört günlük iznin ardından yapılan antrenman öncesinde futbolcularla bir toplantı yaparak Manisa FK maçını değerlendirdi ve bu maçtan çıkartacakları dersleri alarak önlerindeki Hatayspor maçına odaklanmalarını istedi.

Kırmızı Siyahlı takım futbolcuları daha sonra dört günlük iznin ardından çıktıkları ilk antrenmanda düz koşu ardından dar alanda pas çalışması ve oyun formatında yenileme hareketleri ile çalışmayı tamamladı. Teknik Heyetin milli ara nedeni ile bugünden itibaren hafta sonuna kadar yoğun tempoda bir çalışma yaptırarak takımın fiziksel olarak daha iyi noktaya getirmeyi amaçladığı öğrenildi.