Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Dün, saat 16.00’da tesislerde toplanan kırmızı-siyahlılar, Malatyaspor hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Serkan Özbalta nezaretinde gerçekleştirilen haftanın ilk antrenmanına tüm futbolcular katıldı.
KASONGO VE ATAKAN TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI
Kasongo ve Atakan Cangöz takımdan ayrı çalıştı.
Kırmızı-siyahlılar, bugün yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Editör: Murat Karasu