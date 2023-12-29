Ahlatcı Çorum FK’nın ligin ilk yarısında oynadığı 17 maçta en fazla maçta dakika alan iki isim Erkan Kaş ve Zargo Toure oldu.

İki tecrübeli futbolcu takımlarının ilk yarıdaki tüm maçlarında 90 dakika oynayarak rekor kıran iki isim oldular.

Ligin ilk yarısında Ahlatcı Çorum FK’nın oynadığı 17 lig maçının tamamında 90’ar dakika oyunda kalan Erkan Kaş ve Zargo Toure 1530’ar dakika forma giyerek rekor kıran iki isim oldu.

Bu iki ismi takip eden isi Ferhat Yazgan oldu. Tecrübeli orta saha oyuncusu 16 maçta toplam 1407 dakika oyunda kalarak en fazla süre alan üçüncü isim oldu.

Kırmızı Siyahlı takımın en istikrarlı dördüncü oyuncusu ise Michael Ologo oldu. Ologo 15 maçta toplam 1305 dakika forma giydi.

Bu dört isimden üçünün savunma bloğunda olması kırmızı siyahlı takımın savunmasının istikrarlı bir grafik çizdiğini gösteriyor.

Ahlatcı Çorum FK’nın en fazla süre alan beşinci ismi kanat oyuncusu Geraldo oldu. Tecrübeli futbolcu 16 maçta toplam 973 dakika forma giyen isim oldu.

Son haftalarda takımın değişmez isimleri arasına giren Ahmet İlhan Özek 16 maçta toplam 867 dakika forma giymeyi başardı.

Çorum FK’nın ilk yarıdaki en golcü ismi Ozan Sol ilk yarıda 15 maçta forma giyerken oyunda kaldığı süre ise 825 oldu.

Sezonun ilk on haftasında forma giyen kaleci Ali Türkan 816 dakika oyunda kalmayı başardı. Son haftalarda orta sahana onbirde forma şanzı bulan Atakan Akkaynak 16 maçta 814 dakika forma giymeyi başardı.

Atakan Cangöz 13 maçta kırmızı siyahlı formayı giyerken 765 dakika oyunda kaldı.

Kerem Kalafat 9 maç forma giyerken 722 dakika oynadı.

İlk yarının son sekiz maçında Çorum FK kalesini koruyan Hasan Hüseyin Akınay 714 dakika oyunda kalan isim oldu.

Çorum FK’nın forvet mevkisinde oynayan Thomas Verheydt ligde 13 maç forma giyerken 646 dakika oyunda kaldı.

Diğer santrafor Ahmet Sağat ise 9 maçta 634 dakika oyunda kaldı.

Ligin beşinci haftasında Çorum FK’ya transfer olan Michal Nelapa 10 maçta 582 dakika oyunda kaldı.

Kırmızı Siyahlı takımın hücum oyuncusu Gökhan Karadeniz 12 maçta 563 dakika oyunda kalırken kaptan Murat Yıldırım ise 15 maçta 553 dakika oyunda kaldı.

Ligde beşinci haftada sakatlanarak devreyi kapatan Arda Yılmaztürk ise 5 maç 439 dakika oyunda kaldı.

Ligin ilerleyen haftalarında Galatasaray’dan kiralık olarak tekrar Çorum FK’ya dönen Eren Aydın 12 maçta 388 dakika süre aldı. Suat Kaya 13 maçta 284 dakika oyunda kalırken Adem Doğan 3 maçta 213 dakika oynadı. Çorum FK’da ilk yarıda en az süre alan isimler 2 maç ve 15 dakika ile Masis Guluk ve 3 maç 19 dakika forma giyen Sinan Kurumuş oldular.

Kırmızı Siyahlı takımın ilk yarıda kadrosunda bulunan futbolcular Süleyman Luş, Mahmut Eren Güler, Onur Alp Sarman ve Mustafa Emre Yalçınkaya lig maçlarında süre alamayan isimler oldular.