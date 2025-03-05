Ahlatcı Çorum FK, Trednyol 1.Lig'in 28.haftasında evinde Boluspor'a 2-0 mağlup oldu.
Ligde son oynadığı 5 maçta sadece küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor'u yenebilen Çorum FK, Boluspor'a da kaybetti.
SERKAN ÖZBALTA'YI İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR
Son haftalarda istediği oyunu sergileyemeyen ve play off hattının dışında kalan kırmızı siyahlılarda taraftarlar Teknik Direktör Serkan Özbalta'yı istifaya çağırdı.
Bu sonuçla 39 puanda kalan kırmızı siyahlılar Pazar günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak.
Editör: Fatih Battar