Ahlatcı Çorum FK bu hafta sonu deplasmanda Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Cumartesi günü Gençlerbirliği karşısında aldığı galibiyetin ardından kırmızı siyahlı takım ara vermeden bu hafta sonu oynayacağı Keçiörengücü hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde tesis sahasında yapılan antrenmanda Gençlerbirliği karşısında doksan dakika forma giyen futbolcular yenileme çalışması ile antrenmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise dar alanda pas ve yarı sahada maç yaptılar.

Kırmızı Siyahlı takımda çalışmaya sakatlıkları bulunan Atakan Cangöz ve Kadir Seven ile Gençlerbirliği maçında sakatlanan Burak Süleyman katılmadılar.

Çorum FK bugün saat 16’da yapacağı antrenmanla Keçiören hazırlıklarını sürdürecek.