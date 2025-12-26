Sezon başında Çorum FK’dan Ankara Demirspor’a kiralık olarak gönderilen futbolcu Mert Aktaş, futbolda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Çorum FK’ya bağlı futbolcu Mert Aktaş hakkında işlem yapıldı. Aktaş’ın emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Yetkililerden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi. Mert Aktaş’ın hukuki sürecinin sürdüğü ve adli makamlarca yapılacak değerlendirme sonrasında kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.