Ahlatcı Çorum FK sezonun evindeki son maçında pazar günü oynayacağı Urfaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla başladı.

Kırmızı Siyahlı takımda pazar günü oynanan Ankaragücü maçının ardından Teknik Direktör Tuncay Şanlı’nın istifa etmesinin ardından Çorum FK kalan iki haftayı Teknik Direktör Can Güçer yönetiminde tamamlama kararı aldı.

İki günlük iznin ardından dün akşam saatlerinde tesislerde toplanan Çorum FK saat 17’de tesis sahasında haftanın ilk antrenmanına çıktı. Kırmızı Siyahlı takımda Teknik Direktör olarak son iki maça çıkacak olan Can Güçer antrenman öncesinde futbolcularla yaptığı kısa toplankıda futbolculardan ligin kalan iki maçını en güzel şekilde tamamlayarak sezonu iyi kapatmak için son iki maçı unutarak önlerine bakmalarını istedi.

Kırmızı Siyahlı takımda Ankaragücü maçında sakatlanarak oyundan çıkan Tunahan Ergül takımdan ayrı olarak yürüyüş yaptı.

Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla Urfaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.