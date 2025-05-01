Ahlatcı Çorum FK’nın sezonun evinde oynayacağı son maç olan Urfaspor karşılaşmalarının biletleri satışa çıktı.

Bu maçta önceki haftalarda olduğu gibi dört tribünde bilet satışı yapılacak.

Özel VİP tribün biletleri 1500 liradan VİP A tribün biletleri 500 liradan maraton tribünü 150 liradan misafir tribün biletleri ise 195 liradan satıya çıkarıldı.

Yönetim tarafından önceki haftalarda başlayan 0-18 yaş arası çocuklar, gençler ve annelerine doğu maraton tribünündün ücretsiz biletin bu maçtada hediye edileceği açıklandı. Kombine bileti olan taraftarlar ise bilet satışa çıkarılan bloklara giriş yapabilecek.