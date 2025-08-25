Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Arca Çorum FK'da transfer sessizliği sürüyor.

Yeni sezonda Eze, Yusuf Erdoğan, Sumudio, Attamah, Pedrinho, Cemali Sertel, Arda, Üzeyir Ergün, Oğuz Gürbulak ve Kenan Fakılı gibi yıldız isimleri kadrosuna katan kırmızı siyahlılar, ligde 3'te 3 yaparak yoluna dolu dizgin devam ediyor.

Başkan Oğuzhan Yalçın, 10 numara ve forvet bölgesi için bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdü ancak netice alınamadı.

3 maçta özellikle yedek kulübesinin yetersizliği konuşulurken, ön bölgede Eze'nin alternatifinin olmaması, Samudio'nun takıma henüz uyum sağlayamaması ve Geraldo'nun sakatlığı Teknik Direktör Tahsin ve ekibini kara düşündürüyor.

Ligde 40 maçlık gibi uzun bir maç maratonu kırmızı siyahlıları beklerken, taraftarlar yeni transfer haberlerini dört gözle bekliyor.