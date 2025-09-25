Arca Çorum FK ligin sekizinci haftasında cumartesi akşamı Ümraniyespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Salı akşamı evinde Serikspor ile berabere kalan kırmızı siyahlı takım dün sabah saatlerinde tesislerde toplanarak Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı.

Çalışmaya sakatlıkları bulunan kaleci Hasan Hüseyin ile Geraldo dışında tüm futbolcular katıldılar.

Serik maçında doksan dakika forma giyen futbolcular hafif yenileme koşusu yaparak antrenmanı tamamlarken diğer futbolcular ise dar alanda pas ve yarı alanda çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladılar.

Kırmızı Siyahlı takım Ümraniyespor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Çorum FK’da İstanbul’da oynanacak maçın seyanat programıda bugün netlik kazanacak.