Çorum FK cumartesi akşamı sahasında oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmaya sakatlığı devam eden Ahmethan Köse katılmazken Eren takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanda daha sonra oynayan futbolcular açma germe yaparak antrenmanı tamamlarken oynamayanlar ise dar alanda pas ve yarı sahada kalesiz oyun formatında bir çalışma yaparak antrenmanı tamamladı. Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı antrenmanla Ümraniyespor hazırlıklarını sürdürecek.