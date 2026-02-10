Okullu Küçükler Hentbol il birinciliğinde Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu kızlar ve erkeklerde çifte şampiyonluk kazandı.

Tevfik Kış Spor Salonunda yapılan il birinciliğinde kızlarda sadece iki erkeklerde ise üç okul mücadele etti.

Küçük Kızlar Hentbol il birinciliğinde tek maç oynandı. Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu rakibi Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulunu yenerek tek maçla şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Küçük erkeklerde ise üç okulun mücadelesi sonunda iki maçınıda kazanan Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu ikinci şampiyonluk kupasını kazanırken Prof Dr. Necmettin Erbakan Ortaokulu takımı ikinciliği kazanırken Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ise üçüncülük kupasını aldı.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle okullara kupaları sporculara ise madalyaları verildi.