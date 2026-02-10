Arca Çorum FK’da görev yapan başarılı Teknik Direktör İsmet Taşdemir Sivasspor ile görüşmek üzere bu ile gitti.

Çorum FK’da görev yaptıktan sonra Kocaelispor ile şampiyonluk yaşayan ardından Bodrumspor ile bu başarıyı tekrarlayan İsmet Taşdemir bu sezon başında Gaziantep ile anlaşmış daha sonra ayrılık kararı alınmıştı.

Tecrübeli teknik adam 1. ligde alt sıralardan kurtulmak isteyen Sivasspor ile görüşmek üzere dün akşam saatlerinde Sivas’a gitti.

Sezona Osman Zeki Korkmaz ile başlayan Sivasspor daha sonra Mehmet Altıpanmak ile anlaşmıştı.

Tecrübeli teknik adamın bahis soruşturmasından ceza almasına rağmen devam kararı alan Sivasspor yönetimi son oynanan Sarıyer karşısında alınan mağlubiyetin ardından ayrılık kararı aldı.