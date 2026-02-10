Vanspor deplasmanından mağlubiyet ile dönen Çorum FK cuma akşamı evinde oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti.

Tam kadro olarak yapılan haftanın ilk antrenmanı öncesinde Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu futbolcularla bir toplahtı yaparak sert uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu’nun Vanspor maçının özellikle ikinci yarıdaki oyundan dolayı futbolculara sert uyarılarda bulunduğu ve hedeflerine ulaşmak için takım olarak biran önce toparlanmaları gerektiği futbolculara bildirdi.

Tecrübeleri ve kaliteleri yüksek oyunculardan kurulu kadronun çok daha iyisini yapabileceğini belirten Eroğlu’nun tüm takımdan Van maçından gereken dersleri alarak toparlanmalarını yeniden bir çıkış yakalamalarını istediği öğrenildi.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenmana tüm futbolcular katıldılar. Dar alanda pas ile devam eden çalışma daha sonra tam sahada yapılan taktik çalışma ile devam etti.

Kırmızı Siyahlı futbolcularda morallerin bozuk olduğu gözlendi.

Çorum FK İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yapacağı taktik antrenmanla sürdürecek.