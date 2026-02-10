Okul Sporları Bowling’de Cumhuriyet Anadolu Lisesi erkek takımı Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Samsun’da yapılan Okul Sporları Gençler Bowling Türkiye Şampiyonasında Cumhuriyet Anadolu Lisesi final maçında Isparta’ya yenilerek Türkiye ikincisi oldu.

5-8 Şubat tarihlerinde Samsun’da yapılan Liseli Gençler Bowling Türkiye Şampiyonasında Cumhuriyet Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Recep Sönmez yönetiminde Beytullah Çelikbaş, Salih Türk, Ömer Ceylan, Burak Poyraz Taşan’dan oluşan kadrosu ile mücadele etti.

Gruplarda derece yapan 16 takımın mücadele ettiği Türkiye Bowling Şampiyonasında Çorum Cumhuriyet Anadolu Lisesi takımı kötü başladığı şampiyonada ikinci ün atışları sonunda ikinci sıraya yükseldi ve üçüncü gün atışları sonunda ise final grubunda mücadele etmeye hak kazandı.

Dört takımın yükseldiği yarı finalde Diyarbakır ile karşılaşan Çorum şampiyonu rakibini yenerek finale yükseldi.

Final maçında ise Isparta şampiyonuna zorlu bir mücadele sonunhda kaybeden Cumhuriyet Anadolu Lisesi okulu Türkiye ikincisi olarak kupa ve madalyalarını aldı.