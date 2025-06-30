Arca Çorum FK'nın Konyaspor'da forma giyen sol kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan ve Eyüpspor'dan ayrılan orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz ile kesin anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

Yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayan kırmızı siyahlılarda transfer harekatı sürüyor.

Yeni sezonun ilk transferi olarak Kayserispor'dan Attamah'ı kadrosuna katan kırmızı siyahlıların Süper Lig'in deneyimli oyuncuları Dorukhan Toköz ve Yusuf Erdoğan ile kesin anlaşmaya vardığı öğrenildi.

İki futbolcunun da önümüzdeki günlerde Bolu'daki hazırlık kampına katılarak resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Bu arada Başkan Oğuzhan Yalçın'ın başka futbolcularla da temas halinde olduğu gelen bilgiler arasında.