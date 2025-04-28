Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü, Teknik Direktörü Tuncay Şanlı'nın istifasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere dün oynadığımız ve takımımızın mağlubiyeti ile sonuçlanan MKE Ankaragücü maçı sonrası Teknik Direktörümüz Sayın Tuncay Şanlı istifa ettiğini açıklamıştır.

Yaşanılan süreçle alakalı kamuoyunu bilgilendirme amacı ile basın açıklaması yapmamız hasıl olmuştur. Sayın Tuncay Şanlı ile birlikte ilk anlaşmaya vardığımız gün hedefimizi Play-Off olarak açıklamış ve o hedef doğrultusunda planlamamızı yapmıştık.

Ne var ki Diyarbakır deplasmanında alınan Amedspor mağlubiyeti sonrası Play-Off hedefinden büyük ölçüde uzaklaşmamız, yine bununla birlikte ekonomik anlamda yaşadığımız sıkıntılar oyuncularımızın saha içi konsantrasyonunu ciddi anlamda etkilemiştir.

Bütün bu gelişmeler ışığında da değerli hocamız Tuncay Şanlı hedefsiz bir takımda olmak istemediğini belirtmiş görevinden affını istemiştir. Gelinen noktada Sayın Şanlı’nın bu talebi tarafımızca da saygıyla karşılanmıştır. Kendine kulübümüze verdiği emek ve kattığı değerler için teşekkür ediyoruz.

Ligin kalan kısmında takımımızın başında Can Gücer hocamız görev yapacak, altyapı antrenörlerimiz de kendine yardımcı olacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."