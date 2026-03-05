Çorum Satranç İl Temsilciliği, ramazan ayı dolayısıyla geleneksel hale gelen iftar programında buluştular.

Gençlik ve Spor il müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Spor Şube Müdürü Gürsel Gürbüz, antrenörler ve hakemlerin katıldığı ve samimi bir atmosferde geçen iftar programında, satranç camiası üyeleri hem kaynaşma fırsatı buldu hem de yaklaşan turnuvalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran “satrancın sadece bir spor değil, aynı zamanda dostluk ve paylaşım kültürünü güçlendiren bir etkinlik olduğunu belirtti. Böyle güzel bir camianın iftar buluşmasını gerçekleştirmiş olması, satranç sporunun birleştirici gücünü ortaya koymaktadır. Tüm camianızın ramazan ayınızı kutluyor afiyetler diliyorum’ dedi.

Satranç, sadece bir zeka oyunu değil, aynı zamanda insanları bir araya getiren evrensel bir dildir. Farklı yaşlardan, mesleklerden ve kültürlerden bireyler, aynı masa etrafında buluşarak düşünce, strateji ve saygı çerçevesinde iletişim kurar. Bu yönüyle satranç, dostlukları pekiştiren, toplumsal dayanışmayı güçlendiren birleştirici bir güce sahiptir. İl Temsilcisi Mesut Çetinoğlu birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, satrancın Çorum’da daha geniş kitlelere ulaşması için hep birlikte çalışmaları süreceğini belirtti ve destek veren herkese teşekkür etti.