Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'de Ozan Sol'un sağ diz ön çapraz bağlarında kopma tespit edildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Ozan Sol'un, Kocaelispor maçında dizinde ağrı oluştuğu hatırlatıldı.

6-8 AY YOK

Maçın ardından futbolcunun bacağına MR görüntülemesi yapıldığı belirtilen açıklamada, "Yapılan değerlendirme neticesinde sağ diz ön çapraz bağlarında kopma tespit edilmiştir. Bu tespit doğrultusunda Ozan Sol'un sahalardan 6-8 ay uzak kalacağını, gerekli cerrahi müdahalenin yapılması için ameliyat olacağını üzüntüyle belirtmek isteriz." ifadelerine yer verildi.