Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta'nın istifasının ardından kırmızı siyahlı kulüp tarafindan açıklama yapıldı.

Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada Serkan Özbalta'ya verdiği emekleri için teşekkür edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktör Serkan Özbalta ile karşılıklı anlaşarak bugünden itibaren yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Göreve geldiği günden itibaren kulübümüz için verdiği emek, ortaya koyduğu mücadele ve katkıları için kendisine ve ekibine teşekkür ederiz.

Geçen yıl Süper Lig yarı finaline gitmemizde büyük emekleri olan Serkan Özbalta ve ekibine, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz. Teşekkürler, Serkan Özbalta."