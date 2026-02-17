Arca Çorum FK'nın yeni teknik direktörü Uğur Uçar, resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra Serik maçı için Antalya'da bulunan takımla tanıştı.
Kırmızı siyahlılar yarın Antalya ekibi Serikspor'a konuk olacak.
Ligde sıkıntılı günler geçiren kırmızı siyahlılarda Hüseyin Eroğlu'nun yerine bu sezon Pendikspor'u çalıştıran Uğur Uçar göreve getirilmişti.
Uçar, bugün Antalya'da bulunan takımla bir araya geldi.
İlk antrenmanını yaptıran Uçar, futbolcularla maç öncesi motive konuşması yaptı.
Muhabir: Fatih Battar