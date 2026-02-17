Arca Çorum FK'nın yeni teknik direktörü Uğur Uçar oldu.

Geçtiğimiz hafta evinde İstanbulspor'a 3-2 mağlup olan kırmızı siyahlılar, Hüseyin Eroğlu ile yolları ayırmıştı.

Kırmızı siyahlılar, bu sezon Pendikspor'u çalıştıran Uğur Uçar'ı takımın başına getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada; Uğur Uçar ile 1,5 + 1 yıl opsiyonlu sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Uğur Uçar ile 1,5 yıl + 1 yıl opsiyonlu sözleşme imzalamıştır. Türk futboluna önemli katkılar sunacağına inandığımız değerli hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde kendisine ve ekibine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.