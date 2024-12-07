Ahlatcı Çorum FK’ya 84 bin lira para cezası ve iki tribün bloğundaki taraftarlara iki iç saha maçına giriş yasağı cezası geldi.

Geçtiğimiz hafta sonu Erzurumspor ile oynanan maçta yaşanan saha olayları nedeni ile kulübe 84 bin lira para cezası verilirken aynı olaylara karışan Doğu Tribün D 4 ve Vip Tribün A blokta yer alan taraftarların bir maç girişlerine yasak getirildi.

Taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ise kulübe ihtar cezası verilirken yine Doğu Tribün D4 ve Vip Tribün A blokta yer alan taraftarlara bir maçta bu yüzden ceza geldi. Bu iki tribün bloğunda biletli taraftarlar iki iç saha maçına girişlerine izin verilmeyecek.

Çorum FK ile birlikte Ümraniyespor, MKE Ankarağücü, Şanlı Urfaspor, Sakaryaspor ve Boluspor’a da para cezası ve tribün kapatma cezaları verildi.