Sinop’ta yapılan Okul Sporları Yıldızlar grup birinciliğinde üçüncü olan Hasan Hüseyin Akpınar üçüncü olarak Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.

7-8 Şubat tarihlerinde Sinop’ta yapılan Okul sporları Yıldızlar Judo Grup birinciliğinde 38 kiloda tatemiye çıkan Merkez Dumlupınar Ortaokulu öğrencisi Hasan Hüseyin Akpınar sıkletinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Hasan Hüseyir Akpınar 3-4 Mart tarihleri arasında Karaman’da yapılan Okul Sporları Türkiye Judo Şampiyonasında ilimizi temsil edecek.