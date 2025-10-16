Çorum FK’nın Hatayspor maçı seyahat programı belli oldu. Kırmızı Siyahlı takım Mersin’e uçakla gidecek karayolu ile dönecek.

Kırmızı Siyahlı takım bugün öğlen saatlerinde yapacağı antrenmanla Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Bu çalışmanın ardından açıklanacak maç kadrosu yarın sabah kahvaltının ardından saat 08.30’da karayolu ile Esenboğa Havaalanına hareket edecek.

Çorum FK kafilesi saat 12.30’da Esenboğa Havaalanından Çukurova Havaalanına uçacak. Kırmızı Siyahlı takım havalananından kalacağı otele geçecek.

Burda akşam saatlerinde yapacağı yenileme antrenmanı ile Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Cumartesi akşamı saat 19’da oynayacağı maçın ardından o saatte Ankara’ya uçak olmadığı için Çorum FK kafilesi Karayolu ile Çorum’a dönecek.