Dünya Gençler Bocce Petank Şampiyonasında milli takımda iki Çorumlu görev yapacak.

23-26 Ekim tarihlerinde İspanya’nın Isla Cristina kentinde yapılacak olan Dünya Şampiyonasında milli takımda sporcu olarak Türkiye Şampiyonluğunu kazanan Çorumlu sporcu Ömer Ceylan ile antrenörü Hakan Çıtak görev yapacak.

Antrenör Hakan Çıtak böylesine büyük bir şampiyonada hemde sporcu ile milli takımda görev yapmanın büyük mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu belirterek ‘k"Bu görev, evlatlarımıza değer katma gayretimizin bir yansımasıdır. Aynı zamanda şahsım adına da çok büyük bir onur ve değer kazandım.

İspanya Dünya Gençler Bocce (Petank) şampiyonasında sporcum Ömer Ceylanında milli takım adına yarışacak olması, bizler için tarifsiz bir gurur kaynağıdır. Nihai hedefimiz Avrupa ve Dünya gibi prestijli Şampiyonalar sahnesinde bayrağımızı dalgalandıracak gururu yaşamak ve yaşattırmaktır.