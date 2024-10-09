Trendyol 1.Lig'de mücadele eden 11 farklı kulüpten 27 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

Çorum FK'nın Kongolu futbolcusu Durel Avounou, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Grup maçlarında yarın ve Salı günü oynanacak Tanzanya maçları için milli takıma davet edildi.

Bu dönemde en fazla oyuncu gönderen takımlar Ankaragücü, Boluspor ve Şanlıurfaspor oldu.

Ankaragücü'nden Renat Dadashov, Renaldo Cephas ve Hasan Dadashov, Boluspor'dan Veaceslav Posmac, Moldova, Estrela ve Naby Oularé ile Şanlıurfaspor’dan Stefan Ashkovski, Erzhan Tokotaev ve Urie-Michel Mboula ülke milli takımlarına çağrıldı.

1.Lig'den A milli takımlara en çok futbolcu gönderen kulüpler

Ankaragücü 3 futbolcu:

Renat Dadashov (Azerbaycan)

Renaldo Cephas (Jamaika)

Hasan Nazarov (Azerbaycan U 19 Milli Takımı)

Boluspor 3 futbolcu:

Veaceslav Posmac (Moldova)

Estrela (Angola)

Naby Oularé (Gine)

Şanlıurfaspor 3 futbolcu:

Stefan Ashkovski (Kuzey Makedonya)

Erzhan Tokotaev (Kırgızistan)

Urie-Michel Mboula (Gabon)

Kocaelispor 2 futbolcu:

Ryan Mendes (Yeşil Burun Adaları)

Aaron Appindangoyé (Gabon)

Bandırmaspor 2 futbolcu:

Mexer (Mozambik)

Coshqun Diniyev (Azerbaycan)

İstanbulspor 2 futbolcu:

Modestas Vorobjovas (Litvanya)

David Sambissa (Gabon)

Ümraniyespor 2 futbolcu:

Georgi Minchev (Bulgaristan)

Dimitri Cavaré (Guadeloupe)

Iğdır FK 2 futbolcu:

Marcos Silva (Angola)

Guima (Mozambik)

Çorum FK 1 futbolcu:

Durel Avounou (Kongo)

Ankara Keçiörengücü 1 futbolcu:

Steven Caulker (Sierra Leone)

Fatih Karagümrük 1 futbolcu:

Didier Lamkel Zé (Kamerun)