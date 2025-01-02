Trendyol 1. ligde Çorum FK'nın rakiplerinden Adanaspor Novi Pazar formasını giyen Adem Ljajic ile anlaştı.

Ligde kalma mücadelesi veren turuncu beyazlı takım Adem Ljajiç ile büyük oranda anlaştı.

Ergin Göleli Başkanlığındaki Adanaspor, transferde ilk bombasını patlattı ve daha önce Beşiktaş’ta oynayan Boşnak kökenli Sırbistan Vatandaşı Adem Ljajic ile anlaşmaya vardı.

Adem Ljajic’in çocuğunun rahatsızlığı sebebiyle Amedspor maçına gelemeyeceği ancak pazartesi-salı günü Türkiye’ye gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği ve resmi imzayı atacağı öğrenildi.

Son 1.5 sezon Novi Pazar formasını giyen Adem Ljajic, 45 maçta 27 gole katkı vermişti.