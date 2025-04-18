Trendyol 1.Lig'de Çorum FK'nın rakiplerinden Amedspor, gelir sağlamak amacıyla SMS kampanyası başlattı.

Türkiye’de başta Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş başta olmak üzere futbol kulüpleri, gelir artışı yapmak için SMS kampanyası düzenliyor.

1.Lig ekibi Amedspor da benzer bir çalışma yapmak için uğraşsa da Diyarbakır Valiliği'nin izin vermemesi nedeniyle yapılamıyordu.

Amedspor Başkanı Burç Baysal, bir süre önce konuyu Vali Murat Zorluoğlu’na iletti ve Diyarbakır ekibi ile ilgili karar çıktı.

AMEDSPOR’A İZİN ÇIKTI

Zorluoğlu, Amedspor’a SMS kampanyası için izin vereceklerini açıkladı ve yönetim gerekli başvuruları yaptı.

SMS’TEN BÜYÜK GELİR BEKLENİYOR

Yapılacak SMS kampanyası ile Amedspor Kulübü büyük bir gelir almayı bekliyor.

Amedspor Kulübü SMS kampanyasını tanıtım toplantısıyla kamuoyuna duyuracak.

ÇORUM FK HAYATA GEÇİREMEDİ

SMS yada fatura projesi, Çorum FK'nın isim sponsoru Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın'ın da bir dönem projeleri arasında yer alıyordu ancak hayata geçirilememişti.