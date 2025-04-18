Ahlatcı Çorum FK yarın oynayacağı Amedspor maçı yolculuğu bugün başlıyor.

Kırmızı Siyahlı takım bu sabah uçak ile Diyarbakır’a gidecek dönüşte izin olduğu için karayolu ile dönecek.

Amedspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamlayan kırmızı siyahlı takım bu sabah 07.30’da tesislerden otobüs ile Ankara Esenboğa havaalanına gidecek ve burdan 11.30 uçağı ile Diyarbakır’a gidecek.

Çorum FK bugün akşam saatlerinde Diyarbakır’da yapacağı ter antrenmanı ile hazırlıklarını tamamlayacak.

Çorum FK yarın akşam oynayacağı maçın ardından iki gün izne ayrılacak. Maç bitiş saatinde uçak olmadığı için Çorum’a gelecekler otobüs ile dönecek.

Kadro 22 kişi

Teknik Direktör Tuncay Şanlı tarafından açıklanan Amedspor maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Hasan Hüseyin Akınay, Ahmet Kıvanç, Mahmut Güler, Kerem Kalafat, Loick Landre, Zargo Toure, Eren Tunalı, Atila Turan, Erkan Kaş, Coşqun Diniyev, Ferhat Yazgan, Atakan Cangöz, Atakan Akkaynak, Tunahan Ergül, Suat Kaya, Burak Süleyman, Eren Karadağ, Geraldo, Ozan Sol, Thomas Verheydt, Ali Akman, Ahmethan Köse.