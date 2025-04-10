Ligde oynadığı son maçlarda kötü sonuçlar alan Şanlıurfaspor'da futbolcuların alacakları ödenmediği için Amedspor maçı öncesi idmanlara çıkmadığı öğrenildi.

Trendyol 1. Ligde dün deplasmanda Ankara Keçiörengücüspor'a 4-1 yenilen Şanlıurfaspor'da yenilgi sonrası sular durulmuyor. Son haftalarda alınan mağlubiyetler, futbolcu alacaklarının ödenmemesi, Amedspor maçı öncesi krize yol açtı.

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, 4-1 kaybettikleri Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından, "Taraftarı 300 kişi olan camialar şampiyonluğa oynuyor, bizim Urfaspor her sene küme düşmemeye oynuyor. Bu destek olmadığı müddetçe ben de Amed maçına çıkmam" dedi

Bu arada Şanlıurfaspor 4 hafta sonra Çorum FK ile karşılaşacak.