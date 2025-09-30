Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Sakaryaspor ile Özbelsan Sivasspor arasında oynanan karşılaşma 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

Karşılaşma sırasında Sakaryaspor’un aynı anda sahada 7 yabancı oyuncuya yer vermesi, kural ihlali tartışmalarını beraberinde getirdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurallarına göre Trendyol 1. Lig’de bir takımın sahada en fazla 6 yabancı oyuncu ile mücadele etmesine izin veriliyor.

Durumu tespit eden Özbelsan Sivasspor yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmi başvuru yapma kararı aldı. Başvurunun ardından TFF’nin, kural ihlalinin tespit edilmesi durumunda karşılaşmayı Sivasspor lehine 3-0 hükmen galibiyet olarak tescil etmesi bekleniyor.