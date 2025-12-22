Arca Çorum FK, Trendyol 1.Lig'in 18.haftasında evinde Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçın yıldızı geçen sene olduğu gibi bu sene de Sakaryaspor'un kalecisi Szumski oldu.

İlk yarıda en az 5-6 net gol pozisyonunu çıkaran Szumski, takımını ayakta tutmayı başardı.

Yine ikinci yarıda da yüzde yüzlük gol pozisyonlarında kalesini gole kapatan Polonyalı kaleci, ancak Yusuf Erdoğan'ın harika driplinginde Oğulcan'a verdiği harika pas ve muhteşem gol vuruşuna engel olamadı ve maç 2-0 Çorum FK'nın üstünlüğü ile sona erdi.

Kırmızı siyahlılar bu maçta yine geçen sene yakın bir istatistik çıkardı.

21 ŞUT 12'Sİ İSABETLİ

Toplam 21 şut çeken kırmızı siyahlılar, rakip ceza sahası içinde toplam 30 kez buluştu.

GOL BEKLENTİSİ 3.05

2 topu direkten dönen kırmızı siyahlıların bu maçta gol beklentisi 3.05 oldu.