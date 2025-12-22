Sezon başında Konyaspor’dan Çorum FK’ya transfer olan Yusuf Erdoğan, başarılı bir grafik sergiliyor.

Konyaspor’da geçen sezon yeşil-beyazlı forma ile 36 resmi maçta 3 gol, 9 asistlik performans sergileyen Erdoğan, Çorum FK'da küllerinden yeniden doğdu.

12 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Kırmızı-siyahlı kulüpte başarılı grafiğini sürdüren kaptan Yusuf Erdoğan, Çorum FK formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 4 gol 8 asistle 12 gole doğrudan katkı verdi.

28 GOLÜN 12'SİNDE ONUN İMZASI VAR

Kırmızı siyahlılar bu sezon 18 maçta 28 gole atarken, Yusuf Erdoğan 28 golün 12'sini doğrudan katkı sağlayarak müthiş bir istatistik yakalamayı başardı.

Hem saha içinde mücadelesi, azmi ve liderliği hem de saha dışı duruşuyla Çorum FK taraftarlarının da sevgilisi haline gelen Erdoğan, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlıların en önemli kozu olmaya devam edecek.