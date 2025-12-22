Gelişim Liginde Arca Çorum FK U 14 takımı dün Ereğlispor deplasmanında Y. Emir’in ilk yarıda ve ikinci yarıda attığı iki gole Yusuf Aydın son dakikalarda bir gollük katkı verdi ve 3-0 galip ayrılarak liderliğe yükseldi.

SAHA: Alaplı İlçe.

HAKEMLER: Recep Onur Güner, Uğur Ulupınar, Funda Akyüz

KARADENİZ .EREĞLİ BELEDİYESPOR U14: Ali Can, Harun, Batın, Ömer, Poyraz, Çağan Efe, Berat, M.Emin, Mert, Bulut, Ali Emin.

YEDEKLER: Orhan, İrfan, Eray, İsmail Efe, Emirhan, Ahmet Eren, Ekrem, M.Efe, Hamza.

ARCA ÇORUM FK U14 : Ege Yağız, M.Talha, Barış, Ali Emir, Sıraç, Buğra, Baran, M.Eren, Y.Emir, Kaan Koltaş, Yusuf Demir.

YEDEKLER: Talha, Baran, Arda, Berke, Kaan Şahan, Yusuf Aydın, Yaşar, Y.Egem.

GOLLER: Dk.13 ve 56 (penaltıdan) Y.Emir, Dk.73 Yusuf Aydın.

