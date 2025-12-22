Erkekler Voleybol 1. liginde Sungurlu Belediyespor ilk yarının son maçında Yücelen Anamurspor’u 3-0(luk net skorla yenerek sıralamadaki yerini korudu.

Cumartesi günü evinde konuk ettiği Yücelen Anamurspor karşısında ilk iki sette zorlanmayan Sungurlu Efeleri üçüncü sette zorlansada maçı uzatmada kazanmayı başardı.

Transfer ettiği iki yeni isimle güçlendirdiği kadrosu ile maça hızlı başlayan Sungurlu Belediyespor taraftarlarının desteğini arkasına alarak başladığı maçta üstünlüğü erken ele geçirdi ve bulduğu sayılarla farkı açtı ve seti 25-19 alarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette te oyunun kontrolünü ele geçiren temsilcimiz rakibin direncini bu sette de erken kırdı ve bulduğu sayılarla farkı açtı ve seti 25-18 alarak 2-0 üstünlüğü yakaladı.

Üçüncü sette konuk Yücelen Anamurspor takımı maça ortak olmak için savunması yükseltti ve temsilcimize kolay sayı şansı vermedi. Karşılıklı sayılarla geçen bu sette heyecan son ana kadar devam etti. Nefes kesen mücadelede iki kez uzatmaya gitti. Sungurlu Belediyespor bu bölümde tecrübesi ile rakibine final bölümde üst üste bulduğu iki sayı ile seti 27-25 maçıda 3-0 kazanarak ilk yarının son maçını üç puanla kapatarak sıralamadaki yerini korudu.

1 saat 21 dakika süren maçta Sungurlu Belediyespor taraftarları takımlarının galibiyet sevincine ortak oldu.