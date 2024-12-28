Ahlatcı Çorum FK’ya yine para cezası yine tribün kapatma cezası.

Kırmızı Siyahlı takımın evindeki maçlarda ceza yemediği maç yok gibi.

Ankaraücü maçında bir bloğa kapatma iki ayrı suçtan 104 bin 250 lira para cezası verildi.

Ankaragücü maçından dolayı ceza kuruluna sevk edilen Çorum FK taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı D 4 blokta yer alan taraftarları bir sonraki ev sahibi olduğu maçta giriş yasağı verildi.

Aynı maçta taraftarların neden olduğu saha olayları nedeni ile ise kulübe 84 bin lira para cezası verildi. Kırmızı Siyahlı takıma ayrıca altı futbolcusu sarı kart gördüğü içinde 20.250 lira para cezası verildi.

Aynı maçta Ankaragücü taraftarlarına ise çirkin ve kötü tezahüratı bu sezon 5. kez gerçekleştirdikleri için 97500 lira para cezası ve misafir tribün A1 blokta yer alan taraftarlara ise bir sonraki deplasman maçında giriş yasağı verildi.

Taraftarların neden olduğu saha olayları için kulübe 84 bin lira aynı maçta kırmızı kart gören Yusuf Emre Gültekin’e ise 2 maç ceza verildi.