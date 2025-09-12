İl Hakem Kurulu Başkanı Durmuş Buyruk, Çorum Futbol Aday Hakem Kursu'nun Ekim ayı içerisinde açılacağını duyurdu.

17-19 Ekim tarihleri arasında açılacak olan aday hakem kursu için başvuru şartlarını da duyuran Başkan Durmuş Buyruk, başvuru yapacakların 16-28 yaş aralığında olması, sağlık yönünden hakemliğe elverişli olması, boy uzunluğunun erkek adaylar için en az 1.70 cm, kadın adaylar için ise 1.60 cm olması ve 18 yaşından küçükler için veli muvafakatnamesi gerektiğini belirtti.

Kurs hakkında bilgi almak isteyenlerin 0505 686 85 00 ve 0542 355 10 58 numaralı telefonla iletişime geçmeleri gerektiği de duyuruldu.