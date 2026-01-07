Çorum İnsani Değerler Platformu, ABD’nin Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro’yu evinden kaçırmasına tepki gösterdi.

“Siyonizm destekçisi Trump emri verdi, Amerikan askerleri Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ve eşinin yatak odasını basıp pijamalarıyla ABD’ye kaçırdı. Maduro ve eşi, New York’ta uyuşturucu kaçakçılığı ve narkoterörizm suçlarından yargılanacak” ifadeleriyle başlayan açıklamada, “Trump’ın derdi ne demokrasi ne uyuşturucu, kendisinin de açıkça belirttiği üzere Venezuela petrolleri ve ABD’nin çıkarları. Küresel emperyalizm çıkarları doğrultusunda tüm dünyayı ipotek altına almaya çalışmakta, Venezuela veya coğrafyamızda cereyan eden politikalarını bu doğrultuda anlamlandırmak önem arz etmekte. Dünya siyasetine kendi politikaları doğrultusunda yön verebilmek adına uluslararası hukuk, insan hakları, demokrasi vb tüm kavramlar ve kurumlar yok sayılmakta adeta çöpe çevrilmektedir. 7 Ekim 2023 Aksa Tufanından sonra görmüş olduğumuz Batı kavramlarının ve yapılarının ne kadar içi boş ve çifte standarda sahip olduğuna bir kez daha şahit oluyoruz” denildi.

Gazze’de 3 yıldır devam eden işgal, katliam ve soykırıma Venezuela başta olmak üzere ve bazı Latin Amerika ülkelerinin karşı çıktığının ifade edildiği açıklamada şunlar dile getirildi:

“ABD ve Siyonizm dünyada eşkıyalık yapıyor, güç ve dayatmayla kendilerine karşı çıkan kim varsa ekonomik, siyasal ve askeri olarak tehdit ederek yıldırmaya çalışıyor. Hedefinde sadece Venezuela yok, Meksika, Küba, Danimarka, İran ve hatta Türkiye var. Coğrafyamızda siyonist politikaların devam etmesi için Venezuela halkının haklarının gasp edilmesi birbiriyle irtibatlı politikaların devamı niteliğindedir.

Tutuklanması gereken Netanyahu ve Trump’dır… Venezuela ve Maduro’nun “emperyalizme karşı cesur bir direnişçi” yada “acımasız bir diktatör” olup olmadığının yahut Trump’ın saldırısının uluslararası hukuka uygunluğunu tartışmanın buharlaştığı bir küresel iklim dünya siyasetine yön vermekte artık. Rusya ve Çin’e paralel şekilde Trump’ın yenidünyası da salt güce dayanıyor ve uluslararası hukuku ayaklar altına alıyor. Şu anda uluslararası sitemin çöküşünü izliyoruz. 7 Ekim sonrası Gazze’de yaşananlar bu çözülmenin, çöküşün daha da ivmelenmesi olarak kendini gösteriyor. Ortadoğu merkezli dünyanın en büyük terör örgütünün canlı yayında soykırım işlemesi sadece bir yasa ihlali değil, bu çöküşün bir tezahürüdür. Bu anlamda asıl tutuklanıp yargılanması gereken yüzbinlerce insanı katleden soykırımcı Netanyahu ve hiçbir hukuk tanımayan Trump olmalıdır. Ayrıca; operasyonu yalnızca dış politika ve enerji ekseninde açıklamak eksik kalır. Dünya siyasetine kendi emperyalist çıkarları doğrultusunda hükmedebilmek için benzer saldırıların olacağını belirtmek de kehanet olmayacaktır. ABD iç siyaseti açısından bakıldığında, Trump yönetiminin ciddi baskılarla karşı karşıya olduğu bir dönemde bu hamlenin gelmesi dikkat çekicidir. Epstein dosyaları başta olmak üzere kamuoyunda tartışma yaratan başlıkların gündemi belirlediği bir atmosferde, dış politikada sert ve “kararlı” bir adımla dikkatleri başka yöne çekme stratejisinin devreye sokulmuş olması kuvvetle muhtemeldir. Emperyalizme karşı en büyük güç, birlik, beraberlik ve istikrardır…

Bütün bu iç karartıcı emperyalist tehditlerine karşı askeri ve ekonomik gücün yanında toplumsal birlik, beraberlik ve istikrar önem arz etmektedir. Hatta savunma kapasitesinin son hattı ülkelerin siyasal istikrarı olacaktır. Venezuela örneğinin açıkça gösterdiği durumlardan birisi de, ABD darbesi ve saldırganlığının bizzat ülke içerisindeki iş birliği ile hayata geçtiğidir. Bu anlamda modern dünyanın ürettiği sorunlar ve dünyanın içine sürüklendiği ahlaki çöküş, anlam boşluğu ve küresel adaletsizlik gibi çok katmanlı krizler, İslam’ın adalet ve merhamet eksenli medeniyet anlayışına duyulan ihtiyacı her geçen gün daha belirgin hale getirmektedir. Aynı zamanda İslam’ın yalnızca bir inanç değil, insanlığın tamamı için fıtrata dayalı bir kurtuluş perspektifi, bütüncül bir varoluş ve düzen teklifi olduğunu tekrar hatırlatıyoruz.” (Haber Merkezi)