Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ekol TV’nin konuğu oldu.

EKOL TV ekranlarında her sabah yayınlanan “Selver Gözüaçık ile Günaydın” programına konuk olan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın izleyenlere Çorum’u anlattı.

SKYPE üzerinden programa konuk olan Başkan Aşgın, Çorum’a dair açıklamalar yaptı.

ÇORUM BÖLGENİN YILDIZI KONUMUNDA

Başkan Aşgın Çorum’un ihracatta ve tahıl anlamında bölgenin yıldızı olduğunu belirtti. Aşgın “Çorum adeta Türkiye’nin tahıl ambarıdır. Rekolte bakımından da birçok ürün ilk 10’a girmektedir. Sanayi ve ticaret anlamında da bakıldığında Çorum harikalar yaratmaktadır. 2024 yılında 81 il içerisinde ihracat rakamlarıyla en fazla ihracat yapan 14’üncü il olmuştur. Karadeniz Bölgesi’nde büyükşehirler de dahil olmak üzere en fazla ihracat yapan şehir Çorum’dur. Özellikle altın rafinelerinden makine fabrikalarına kadar çok ülkesine katma değer sağlayan bir şehiriz. Çorum bilindiği gibi OKA projesi kapsamında olan 4 ilden biridir. Samsun, Amasya ve Tokat’ın ihracat rakamlarına baktığımızda üçünün toplamı Çorum’un gerisindedir. ” dedi.

Depreme hazırlık konusunda açıklamalar yapan Başkan Aşgın, Çorum’un 2.ve 3. derece deprem bölgesinde yer aldığını belirtti.

Başkan Aşgın “Depremde derecelere bakmak bizleri yanıltmamalı. Tüm belediyelerimiz 1.derece deprem bölgesi gibi çalışmalıdır. Biz bu düşünceyle hareket ediyoruz. Göreve geldikten sonra ilimizde özellikle 2 mahallemizde kentsel dönüşüm konusunda adımlar attık. Mimar Sinan Mahallemizde ve Gülabibey Mahallemizde gerekli incelemeleri yaptık. Zemin etütleri yapıldı, binaların risk raporları oluşturuldu. İlimiz içerisinde yer alan kentsel dönüşüm alanlarıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile görüşme gerçekleştirdik. Bakanımıza bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

ÇORUM KENDİNDEN TAŞAN BİR ŞEHİR

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a programa konuk olması nedeniyle teşekkür eden Selver Gözüaçık Çorum’un kendinden taşan bir şehir olduğunu belirtti. Çorum denilince akla leblebinin yanı sıra Alacahöyük, Boğazkale gibi tarihin akla geldiğini belirten Gözüaçık, ihracat konusunda “Çorum kendi kendine yeten bir şehir değil kendinden taşan bir şehir” ifadelerini kullandı.