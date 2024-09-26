Trendyol 1. ligde altıncı hafta maçları taraftar sayıları açıklandı. Çorum FK- Kocaelispor maçı taraftar sayısı olarak haftanın üçüncü karşılaşması oldu.

Altıncı haftada en fazla taraftarın izlediği maç Amedspor - Boluspor maçı oldu. Bu maçı 8327 biletli taraftar izledi. Ankaragücü-Sakaryaspor maçı 4445 biletli taraftar ile ikinci sırada yer alırken Çorum FK-Kocaelispor maçını ise 4317 biletli taraftar izledi.

Erzurumspor ile Erokspor arasındaki maçı 3856 taraftar izlerken pazartesi akşamı oynanmasına karşın Şanlı Urfaspor ile Fatih Karagümrük takımları arasındaki maçı ise 2732 taraftar izledi.

İstanbul ve Ankara takımlarının maçlarında ise taraftar sayısı üçlü rakamları geçemedi. Keçiörengücü-Iğdır FK maçını 610, Pendikspor- Gençlerbirliği maçını 501, Ümraniyespor- Adanaspor maçını 324, İstanbulspor- Bandırmaspor maçını 315 ve Manisa FK - Yeni Malatyaspor maçını ise 279 biletli taraftar izledi.