Erzurum'un eksi 10'ları aşan soğuğunda oynanan mücadelede kaleci Orbanic'in soğuktan korunmak için maç devam ederken kale önünde çay yudumladığı anlar

kameralara yansıdı.

Sosyal medyada "Erzurum usulü ısınma" başlıklarıyla paylaşılan bu anlar Türkiye sınırlarını da aştı, dünya çapında milyonlarca izlenmeye ulaşarak viral bir

fenomen haline geldi.

BAŞKAN ANLAŞMAYI CANLI YAYINDA DUYURDU

Dünyanın sempatisini kazanan bu durum, reklamcıların ve büyük markaların da gözünden kaçmadı.

Konuyla ilgili Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, katıldığı bir televizyon programında, görüntülerin ardından Türkiye'nin önde gelen çay firmalarından birinin kendileriyle iletişime geçtiğini duyurdu.

Dal ayrıca Erzurumspor ve çay devinin anlaşma aşamasında olduğunu, resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılacağını kaydetti.

Öte yandan Erzurumspor, dondurucu soğukta oynanan karşılaşmada Çorum FK'yi 1-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.