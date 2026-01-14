İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetemizi ziyaret etti.

Müdür Yardımcıları Tahir Demir, Cihan Türkmen ve Fatih Tophan’ın da hazır bulunduğu ziyarette Cemil Çağlar, milli eğitimde yapılan çalışmalar hakkında Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın’a bilgi verdi.

SONUÇLAR GELECEK YILLAR İÇİN UMUT VERİCİ

Çorum’un merkezi sınavlarda elde ettiği sonuçlarla Türkiye ortalamasının üzerinde yer aldığını belirterek, bu sonuçların gelecek yıllar için umut verdiğini söyledi.

2025 Temel Yeterlik Testi(TYT) Türkiye ortalamasının 42,68 olduğunu ifade eden Çağlar, “Çorum ortalaması 44,01 olarak kaydedildi. Elde edilen sonuçlar, TYT sınavlarında Çorum’un genel olarak Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans ortaya koyduğunu gösterdi” dedi.

‘BAŞARI GRAFİĞİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR’

Liselere Geçiş Sistemi(LGS)sınavında da Çorum’un başarılı olduğunu dile getiren Çağlar, “2025 LGS’de Türkiye ortalaması 38,00 olurken, Çorum ortalaması 38,30 olarak kaydedildi. Çorum, TYT’de olduğu gibi LGS’de de Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans sergiledi. Geçen yıl 4 tane LGS birincisi, 8 tane bursluluk birincisi çıkarttık. İlk binde, ilk yüzde öğrencimiz vardı. Başarı grafiğimiz her geçen gün artıyor. Akademik anlamda çok iyiyiz” diye konuştu.

DEVAMSIZLIK ORANLARIMIZ TÜRKİYE ORTALAMASININ ÇOK ALTINDA

Bireysel öğrenme platformu olan MEBİ ve OGM’de katılım sağlama noktasında ilk 10 il arasında olduklarını da aktaran Çağlar, “Devamsızlık oranlarımız Türkiye ortalamasının çok altında. Valilik, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığımız ile birlikte güvenli okul kapsamında okul çevre güvenliğini sağlamaktayız” şeklinde konuştu.

2025 YILINDA 8 OKUL AÇILDI

Çağlar, 2025 yılında 128 derslikli 8 okulun geçici kabulü yapıldığını ve bu okulların eğitim-öğretime açıldığını da ifade ederek, bu okulların toplam yatırımın bedelinin 488 milyon 286 bin lira olduğunu söyledi.

YAPIMI DEVAM EDEN OKULLAR

2025 yılında ihalesi yapılarak yapımına başlanan 36 derslikli 3 okulun inşaat çalışmalarının ise devam ettiğini ifade eden Çağlar, 2025 yılı yatırım programı kapsamında toplam 68 derslik ve 1 atölye olmak üzere 7 okul için ihale tarihi alındığını açıkladı.

3 OKUL BİNASI VE 5 ÖĞRETMENEVİ İÇİN TEKLİF YAPILDI

2026 yatırım teklifleri ile ilgili de bilgi veren Çağlar, toplam 56 derslikten oluşan 3 okul binasının teklif edildiğini, ayrıca 2026-2028 Yılları Devlet Yatırım Programı kapsamında toplam 56 derslikli okul binası, 4 atölye binası ile toplam 350 yatak kapasiteli 5 öğretmenevi için yatırım teklifi yapıldığını sözlerine ekledi.