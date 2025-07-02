Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından 45 yıl önce Çorum'da yaşanan olayları anmak için bir dizi etkinlik düzenlenecek.

Çorum olaylarının 45’nci yılı nedeni ile bugün ilimizde anma etkinlikleri yapılacak.

Bu kapsamda Çorum Emek ve Demokrasi Platformu’nun organize ettiği anma etkinlikleri yarın (03 Temmuz 2025 Perşembe günü) saat 10.00’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi bahçesindeki toplanma ile başlayacak.

Buradan Kadeş Barış Meydanı’na kadar yapılacak olan yürüyüşün ardından ise anma etkinliği kapsamında basın açıklaması saat 12.00’de gerçekleştirilecek.