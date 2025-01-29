Çorumlu milli Kick Bokscu Abdussamet Uğurlu kimseden destek bulamayınca Antrenörü Aydın Fırat'ın katkısı ile katıldığı Türkiye Şampiyonasında yine altın madalya kazandı.

24-26 Ocak tarihleri arasında Antalya'da yapılan Büyükler Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Abdüssamet Uğurlu 57 kilo erkekler K1 stilde ringe çıktı. On sporcunun mücadele ettiği bu sıklette Abdüssamet Uğurlu ilk turda Van’dan Uğurcan Okyaylı'yı nakavtla çeyrek finalde ise Mersin'den Hakan Arda Narlı'yı ise 3-0 lık skorla yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı final maçında İzmir'den Barışcan Karaçanta'yı nakavt ile yenen Abdüssamet Uğurlu finalde ise Ankara'dan Ersin Kartal'ı da nakavt ile yenerek 13. Türkiye Şampiyonluğunu son dört yılda ise üstte Türkiye Şampiyonluğunu kazandı.

Bu başarılanının yanında Uluslararası Turnuvalar ve Avrupa-Dünya Şampiyonalarında ülkemizi başarı ile temsil eden ve madalyalar kazandıran Abdussamet Uğurlu elde ettiği bu başarılara karşın destek bulamamaktan ve yalnız bırakılmaktan haklı olarak şikayetçi.

Bu başarıları elde etmek için haftanın her gücü gece gündüz demeden çalışan Abdussamet Uğurlu kilosunu korumak için yaptığı diyetler, antrenman nedeni ile eş dost ziyareti yerine salona gitmeyi tercih ederek aileden fedakarlıklar yapan Uğurlu tüm bunlara rağmen destek bulamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Türkiye Şampiyonası için çok çalıştığını ancak gitmek için destek bulamadığı için ümitsizliğe kapıldığı anda hatta gidemememe ümitsizliğine kapıldığı anda antrenörü Aydın Fırat'ın sağladığı destek ile bu şampiyonaya katıldığını belirten Uğurlu 'Çorumlu sanayici ve iş adamlarının Çorum Belediyesinin sahipsiz bıraktığı bu zor anında yanında olan antrenörü Aydın Fırat'a çok teşekkür etti ve onun yüzünü kara çıkarmayıp şampiyonluğu kazandırdığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Bu şampiyonluğu ona armağan eden Abdussamet Uğurlu tüm bu olumsuzluklara şehrin sahip çıkmamasına karşın çalışım bu şehre daha büyük başarılar kazandırmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.