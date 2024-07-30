Sanat eğitimcisi Bünyamin Ağbal, Çorum'da sanata yön verecek olan Çorum Sanat ve Eğitim Derneği’ni yakın zamanda faaliyete geçireceklerini söyledi.

Bohem Sanat Evi yaz döneminde Çorumlu Gitarist Osman Ünsal Taşçı'yı ağırladı.

20 yıldır Çorum'da birçok genç sanatçının yetişmesine öncülük eden Bohem Sanat Evi, bu senede yetenek sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik motivasyon dinletisi düzenlendi.

Öğrenci ve birçok sanat eğitimcisinin ilgiyle takip ettiği dinletide Gitarist Osman Ünsal Taşçı farklı tarzlarda eserlerle keyifli dakikalar sundu.

Sanat eğitimcisi Bünyamin Ağbal, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde Çorum ağırlığının her zaman olduğunu ve bu toprakların sanatçı potansiyelinin çok yüksek olduğu vurgulayarak yıl boyunca özveri ile sınavlara hazırlanan öğrencilere başarılar diledi.

Ağbal, ayrıca Çorum'da sanata yön verecek olan Çorum Sanat ve Eğitim Derneği’nin yakında faaliyetlerine başlayacağını duyurdu.