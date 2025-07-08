Normal süresi 1-1 biten maçta Bi Kitabevi'ni penaltı atışları sonunda 6-5 mağlup eden Çorum Sürücü Kursu yarı finale adını yazdıran son takım oldu.

Orta Kuşak Futbol Turnuvası çeyrek final maçında Çorum Sürücü Kursu ile Bi Kitabevi çeyrek finalde kozlarını paylaştı. Mimar Sinan Sahası'nda oynanan karşılaşma denk bir mücadeleye sahne olurken, ilk yarıyı Çorum Sürücü Kursu Sedat'ın penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarının başında Bi Kitabevi golcü futbolcusu Hasan Bal ile skoru dengeledi. 40.dakikadan itibaren iki takımda fazla risk almayarak hücumda fazla üretken olamadılar. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi. Seri penaltı atışlarına geçildi ve ilk 5 penaltıda iki takımda hata yapmadı.

Altıncı vuruşlarda Çorum Sürücü Kursu fileleri havalandırırken, Bi Kitabevi ise kaleci Muzaffer'i geçemedi. Karşılaşma 6-5 Çorum Sürücüsü Kursu'nun üstünlüğü ile tamamlandı ve yarı finale yükselen son takım oldu.

SAHA: Mimar Sinan.

HAKEMLER: A.Enes Gökgüney, Fatih Koçak, Yunus Emre Günaydın.

ÇORUM SÜRÜCÜ KURSU: Muzaffer, Serhat, Yunus, İlhan, Mehmet, Gökhan, Ekrem, Orhan, Ender, Sedat, Arif.

YEDEKLER: Engin, Adıgüzel, Sedat Uzun, Davut, Bayram, Murat, Ömer, Kenan.

Bİ KİTABEVİ: Fatih, Murat, Gökhan, Hasan Olukçu, Hasan Bal, Furkan, Samet, Selahattin, Sinan, Bedri, Muttalip.

YEDEKLER: Ali, Hamdi, Murat, Yavuz, Aydın, Semih, İrfan, Gencer, Hakkı.

GOLLER: Dk.25 (penaltıdan) Sedat (Çorum Sürüc), Dk.34 Hasan Bal (Bi Kitabevi)

NORMAL SÜRE: 1-1

PENALTILAR: 5-4 (Çorum Sürücü Kursu).