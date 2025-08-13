Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “Yaşam Memnuniyeti Araştırması” sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Sonuçlar, Türkiye'nin en mutsuz illerini gözler önüne serdi.

Ankete göre Çorum 2025 yılında da en mutsuz iller sıralamasında geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine yerini aldı.

İşte Türkiye'nin en mutsuz 9 ili.

GÜMÜŞHANE

Nüfusu 144 bin 544 olan Gümüşhane'de yaşayanların mutsuzluk oranı, yüzde 7.68 olarak belirlendi.

ORDU

Nüfusu 763 bin 190 olan Ordu’da yaşayanların mutsuzluk oranı yüzde 8,75 olarak belirlendi.

ÇORUM

Nüfusu 524 bin 130 olan Çorum’da yaşayanların mutsuzluk oranı yüzde 9,10 olarak belirlendi.

İSTANBUL

Nüfusu 15 milyon 907 bin 951 olan İstanbul’da yaşayanların mutsuzluk oranı yüzde 9,12 olarak belirlendi.

SAMSUN

Nüfusu 1 milyon 368 bin 488 olan Samsun’da yaşayanların mutsuzluk oranı yüzde 9,72 olarak belirlendi.

ANKARA

Nüfusu 5 milyon 782 bin 285 olan Ankara’da yaşayanların mutsuzluk oranı yüzde 9,95 olarak belirlendi.

İZMİR

Nüfusu 4 milyon 462 bin 56 olan İzmir’de yaşayanların mutsuzluk oranı yüzde 10,65 olarak belirlendi.

ANTALYA

Nüfusu 2 milyon 688 bin 4 olan Antalya’da yaşayanların mutsuzluk oranı yüzde 11,70 olarak belirlendi.

TRABZON

Nüfusu 818 bin 23 olan Trabzon’da yaşayanların mutsuzluk oranı yüzde 11,79 olarak belirlendi.