148 hakim ve savcı adayının, mesleğe kabul edilmelerinin ardından yeni görev yerlerinin belirlenmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çorum ve ilçelerine 1 hakim adayı ve 2 cumhuriyet savcısı adaylarının atamaları gerçekleştirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adli yargıda 142, idari yargıda 6 "hakim ve savcı adayı", hakim ve savcı olarak yeni görevlerine atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı kararına göre; 148 yeni cumhuriyet savcısı, hakim ve idare mahkemesi üyesi atandı.

ÇORUM'A ATANANLAR

Kahramanmaraş Hakim Adayı Tolga Kağan Ceylan Çorum Hakimliği'ne

Ankara Cumhuriyet Savcısı Adayı Burak Köş Sungurlu Cumhuriyet Savcılığı'na

Ankara Cumhuriyet Savcısı Adayı Rümeysa Parlak Osmancık Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.