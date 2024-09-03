Çorum Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nin Sanayi Sitesi'ne Noter kazandırma girişimleri sonuç verdi.

Kooperatif Başkanı Hıdır Balaban, noter taleplerinin gerçekleştiğini belirterek, “Uzun zamandır Sanayi Sitesine ve çevre mahallelerine, Organize Sanayi Bölgesi ve Ankara yol güzergahında faydalanacağı noter isteğimiz gerçekleşmiştir. 5. noterin sanayimize kazandırılmasında emeği geçen AK Parti Çorum Milletvekili sayın Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkanı sayın Murat Günay ve herkesten Allah razı olsun” dedi.

‘NOTER İÇİN YERİMİZ HAZIR’

Noterin sanayiye değil de başka bir yere açılması için bazı kişilerin çalışmalar yaptığını ifade eden Hıdır Balaban, “Daha öncede belirttik. Kooperatif binamızda noter için yerimiz hazır. Otopark sorunumuz yok. Gerek mahallelere gerekse başka kuruluşların hizmet alacağı merkezi bir yerdir. Noterin sanayi sitesi içinde olmasından kimler rahatsız anlamış değilim. Yıllardır noter için çalışmalarımız esnasında niye yoktunuz. Neden yardımcı olmadınız. Sanayi içinde kendi kooperatif binamızda noterin faaliyet göstermesinden niye rahatsız oldunuz anlamış değilim. En uygun yer olarak da sanayimiz uygundur. Yetkililerimizin sanayi dışında başka bir yeri düşünmesi esnafımızı ve çevre mahalle halkını üzmektedir. 5. noterin sanayi sitesine gelmesini isteyen herkesin desteğini bekliyoruz” diye konuştu.